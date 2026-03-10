Audax jugará la Sudamericana en La Florida: “Un sueño cumplido”

Hace una semana, Audax Italiano selló su clasificación a la fase grupal de la Copa Sudamericana tras eliminar a Cobresal mediante lanzamientos penales en Calama en la etapa previa.

Y de cara a su participación en el torneo internacional, el cuadro itálico recibió una gran noticia, pues podrá ejercer su localía en el estadio Bicentenario de La Florida.

"La Florida se viste de gala: el Bicentenario es de CONMEBOL Sudamericana. Por primera vez en la historia jugaremos copas internacionales aquí, en nuestra casa, esa misma que nos ha albergado desde 1986, la que hemos forjado como nuestro hogar", publicó el elenco de colonia en redes sociales.

"Un sueño cumplido: jugar en nuestra comuna y con nuestra gente", añadió el conjunto audino sobre la determinación de la Conmebol.

Consignar que Audax Italiano conocerá a sus rivales en la fase grupal de la Copa Sudamericana el próximo jueves a partir de las 20:00 horas.

