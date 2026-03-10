El emotivo regreso de “Rocky”: Osvaldo González se reencontró con la U entre homenajes y recuerdos

Osvaldo González se reencontró con Universidad de Chile, cuadro con el que fue multicampeón y conquistó el histórico título de la Copa Sudamericana 2011, aunque lo hizo como rival en el empate a entre los azules y Universidad de Concepción en el Estadio Nacional, por el cierre de la sexta fecha del Campeonato Nacional.

En la previa al cotejo, el defensa del Campanil fue homenajeado por su legado en el conjunto laico. En la ocasión, expresó: "Fue emocionante recibir tanto cariño, no me lo esperaba. Estoy muy contento que la gente me recuerde, me llevo algo muy bonito. Siempre le he tenido mucho amor a la U, siempre fue emocionante defender esta camiseta y le agradezco mucho a la gente por el cariño que siempre me da".

Además, el zaguero destacó su reencuentro con Charles Aránguiz, Eduardo Vargas y Marcelo Díaz: "Estuvimos hablando harto rato en el camarín, los fui a ver. Siempre es lindo reencontrarse con los amigos".

González, también se desmarcó de la polémica por el penal no cobrado a la U en los descuentos: "Puede ser, no la he visto, pero me dio la sensación que lo chocan a Parra, lo mueven un poco y le pega en la mano".

"Rocky", a su vez, se refirió al complicado momento de su ex equipo: "Sinceramente, creo que pueden dar mucho más, tienen grandes jugadores y yo creo que con el correr de los partidos van a ir mejorando".

Por último, se mostró confiado de que el técnico Francisco Meneghini pueda revertir su difícil presente en la U: "Lo tuve hace años como analista de Bielsa, le deseo lo mejor para lo que viene y pueda lograr triunfos de acá en adelante".

PURANOTICIA