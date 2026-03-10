Raíces inesperadas: Thomas Gillier podría dejar de ser opción para La Roja y vestir la camiseta de Argelia

Una inesperada información surgió recientemente desde África y tiene como protagonista al portero nacional Thomas Gillier, futbolista del CF Montreal, quien podría dejar de estar disponible para jugar por la Roja.

Es que desde la versión argelina del portal Transfermarkt revelaron que el guardameta formado en Universidad Católica podría ser llamado para el seleccionado de dicho país gracias a la nacionalidad de su abuelo.

"El joven portero Thomas Gillier (21 años), nacido en Chile, tiene raíces francesas y argelinas por parte de su abuelo paterno, quien nació en Argelia. ¡Esto le abre las puertas para representar a la selección argelina en el futuro!", detallaron en una publicación en Instagram.

Desde el citado medio fueron un paso más allá y señalaron que el criollo sería "una opción mucho más interesante" respecto de Anthony Mandrea, golero que ha disputado 21 compromisos con el elenco del Magreb y que actualmente juega en la tercera división de Francia.

Gillier, en tanto, tuvo una gran actuación ayer en el triunfo por 3-0 sobre New York Red Bull, duelo donde realizó cinco atajadas y entregó su arco en cero después de haber recibido dos goleadas consecutivas en las primeras fechas de la Major League Soccer.

PURANOTICIA