Duro sorteo para Alejandro Tabilo: debutará ante Tommy Paul en el ATP 500 de Tokio

Alejandro Tabilo (31° del mundo) comenzó de mala forma su gira por Asia, pues el tenista chileno tuvo debut y despedida en el ATP 250 de Chengdú, en China, donde defendía el título que conquistó el año pasado.

Por eso, "Jano" buscará levantar cabeza esta semana en el ATP 500 de Tokio, donde ya conoció su rival, luego de que en las últimas horas se realizara el sorteo del cuadro principal.

Y la ceremonia no fue benevolente para el nacional, debido a que tendrá un duro estreno. El zurdo nacido en Toronto enfrentará en primera ronda al estadounidense Tommy Paul (16°), séptimo cabeza de serie y con quien perdió los dos encuentros previos, ambos en 2024. Primero fue en octavos de final del ATP 500 de Queen's, sobre superficie de pasto, y después en tercera ronda del Masters 1000 de Shanghái.

En caso de dar la sorpresa ante el norteamericano, cuyo partido se disputará en día y horario por confirmar, en octavos de final del certamen nipón Tabilo enfrentaría al ganador de la llave entre el canadiense Denis Shapovalov (46°) y el invitado local Sho Shimabukuro (108°). En tanto, en unos eventuales cuartos de final aparecería el español Carlos Alcaraz (3°), primer favorito y campeón defensor.

Cabe consignar que el chileno, además, buscará ganar su primer partido en Tokio, pues en las dos ediciones que disputó cayó en el estreno: en 2024 ante el danés Holger Rune y el año pasado frente al belga Zizou Bergs.

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