Ignacio Vásquez tras la clasificación de la U a cuartos de final: "Fuimos justos ganadores"

Universidad de Chile selló su clasificación a los cuartos de final de la Copa Chile 2026 tras eliminar a Everton en una polémica llave, luego de que el suspendido partido del jueves se completara el domingo en el Estadio Nacional y la revancha se disputara horas más tarde en el mismo recinto.

Por ello, en el cuadro "ruletero" expresaron su indignación por la insólita determinación adoptada por la ANFP y la Federación de Fútbol de Chile.

En tanto, en el conjunto azul se mostraron satisfechos tras conseguir el avance a la ronda de los ocho mejores de la competencia, tal como lo manifestó el delantero Ignacio Vásquez.

"Era importante la clasificación. Sufrimos al final porque ellos también proponian. Tocó hacerlo así, nos tuvimos que adaptar (...) Perdimos algunas ocasiones para liquidar, pero contentos por avanzar", expresó el atacante.

"Nos tiramos en unas colchonetas, nos tenían una merienda para recargar energía y compartimos un rato para hacer la hora hasta que nos tocó el calentamiento", añadió.

Además, Vásquez le bajó el perfil a los cuestionamientos relacionados con el nivel del arbitraje: "Para mí, el VAR debería estar en todas las competiciones. Los árbitros son seres humanos, se pueden equivocar, pero tenemos que preocuparnos de lo que podemos controlar".

Por último, Vásquez sostuvo: "Podemos manejar lo que tenemos controlar, como entrenar y jugar. El partido se decidió en cancha, creo que fuimos justos ganadores".

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