Jarry explicó su lesión la cual lo obligó a retirarse del ATP 250 de Almaty

A sólo horas de su debut ante el invitado local Timofey Skatov, Nicolás Jarry (109° del mundo) sorprendió al bajarse del ATP 250 de Almaty, en Kazajistán.

El chileno tomó la decisión de retirarse del certamen tras sufrir problemas físicos en un codo. El propio nacional explicó después, apesadumbrado, a través de sus redes sociales.

"Un poco triste. Llevo casi dos semanas con un tema en el codo que aún no se ha mejorado 100%. No estoy pudiendo sacar, así que es imposible competir", lamentó el "Príncipe" a través de un video publicado en su cuenta de Instagram.

"Estoy haciendo todo lo posible con el equipo, intentando mejorarme para terminar bien y como se merece esta temporada, yendo día por día. Va mejorando poco a poco, pero más lento de lo que me gustaría", añadió.

Consignar que, de momento, Jarry se mantiene anotado en el Challenger de Brest y luego el de Bratislava, mientras que después está a cuatro bajas de ingresar a la qualy del ATP 250 de Atenas, los torneos con los que cerraría su dura temporada 2025.

PURANOTICIA