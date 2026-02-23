Jarry debutó con derrota en el ATP de Santiago y extendió su calvario en el tour

Un calvario. Eso es lo que está viviendo Nicolás Jarry (155° del mundo). Es que por más que lo intenta, el tenista chileno no logra salir de su pésima racha y lleva casi ocho meses sin conocer la victoria y diez derrotas consecutivas (entre main draw y qualies).

Este lunes el "Príncipe" debutó en el cuadro principal del ATP 250 de Santiago y ni siquiera el jugar en casa, en el torneo que ganó en 2023 y que organiza su familia, y ni el apoyo del público le sirvió. Cayó frente al qualy croata Dino Prizmic por parciales de 6-3, 5-7 y 6-2 tras dos horas y 37 minutos con un desempeño que deja muchísima preocupación de cara a su futuro.

El partido comenzó prometedor para el nieto de Jaime Fillol, pues quebró en el tercer game y luego se puso 3-1 arriba jugando a un buen nivel. Sin embargo, ahí comenzó su debacle y con un festival de errores no forzados sufrió dos quiebres y perdió cinco games consecutivos para darle el set al balcánico.

En el segundo episodio, el criollo mejoró un poco y levantó un punto de quiebre en el séptimo juego, mientras que en el undécimo salvó dos bolas de break más. Y cuando parecía que todo se definiría en un tiebreak, "Nico" aprovechó los errores del europeo y los dos set points que se generó para forzar a un último capítulo.

En la manga final, el santiaguino no aprovechó la inyección anímica y fue un desastre. Entregó su servicio de entrada en el primer y tercer game, y pese a que quebró en el cuarto, volvió sufrir una ruptura en el siguiente. En el séptimo juego zafó de cuatro match points con su turno, pero en el siguiente Prizmic sentenció todo sin problemas con su envío y el "Príncipe" se fue molesto con el juez de silla por una pelota que consideró buena, pero que el umpire y el sistema electrónico vio larga.

Con esta derrota, Jarry extendió su pésima racha y sigue sin conocer los triunfos en casi ocho meses. Su último festejo fue el pasado 4 de julio en la tercera ronda de Wimbledon, ante el brasileño Joao Fonseca.

De paso, "Nico" se convirtió en el primer chileno en quedar fuera de este ATP 250 de Santiago, donde este martes se estrenarán los cuatro restantes, Matías Soto (316°) ante el lucky loser lituano Vilius Gaubas (107°), Cristian Garin (93°) frente al argentino Juan Manuel Cerúndolo (70°) y Alejandro Tabilo (42°) contra Tomás Barrios (112°).

