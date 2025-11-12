Jairo Coronel se perderá la liguilla tras recibir duro castigo por escándalo en derrota de Copiapó ante U. de Concepción

El Tribunal de Disciplina de la ANFP aplicó un durísimo castigo en contra de Jairo Coronel, mediocampista de Deportes Copiapó, quien participó en la pelea que ocurrió en el final del partido ante Universidad Concepción, duelo que el cuadro atacameño perdió por 3-0 y le dio al ascenso directo al "Campanil".

En concreto, el futbolista uruguayo fue apuntado en el informe arbitral por haber agredido a Ernesto Lorca, integrante del cuerpo médico de la UDEC, quien quedó heridas en su rostro luego de recibir puñetazos del jugador, a quien denunció, siendo detenido por Carabineros y posteriormente formalizado en la Fiscalía Local de Copiapó.

A raíz de esta situación, el órgano autónomo de la ANFP le aplicó una suspensión de seis partidos al charrúa, quien quedó fuera no solo de la liguilla de promoción, sino también de los primeros partidos del León de Atacama en la temporada 2026.

Pero Coronel no fue el único castigado en el elenco nortino, ya que Agustín Ortiz recibió dos fechas y se perderá las semifinales de postemporada, mientras que el portero Julio Fierro debe purgar un cotejo.

Por ahora solo queda esperar por la eventual sanción que podría recibir el estadio Luis Valenzuela Hermosilla debido al ingreso de un hincha del conjunto albirrojo que también participó de los incidentes.

