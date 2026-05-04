Jaime Vera descarta dejar Rangers pese a complejo momento en el Ascenso: "Está en juego mi prestigio como DT"

Apenas dos puntos acumula Rangers de Talca en el actual torneo de la Primera B, consolidándose como el exclusivo colista de la competición. La profunda crisis deportiva del elenco rojinegro se agudizó recientemente tras sufrir una estrecha derrota por 1-0 frente a Deportes Puerto Montt, resultado que extendió a diez la cantidad de fechas consecutivas sin conocer de victorias en el campeonato de ascenso.

El cambio de mando técnico, marcado por la partida de Erwin Durán y el posterior arribo de Jaime Vera, no ha sido suficiente para enderezar el camino del cuadro piducano. Frente a este complejo escenario, el "Pillo" aprovechó de alzar la voz para aclarar las dudas respecto a su permanencia en la institución.

En conferencia de prensa, el estratega fue categórico sobre su futuro: "Yo vine acá, no voy a renunciar por ningún motivo, porque sé lo que hago. Usted puede preguntarle a cualquier jugador si nosotros somos desordenados para trabajar, o no trabajamos, y va a tener una respuesta muy parecida a la que le digo yo".

En esa misma línea, el adiestrador profundizó sobre la labor diaria que realiza junto a su cuerpo técnico. "Hoy día nosotros trabajamos profesionalmente, pero por más que uno trabaje, yo no puedo garantizarle el resultado, eso lo tengo claro. Yo lo que puedo garantizar es el orden, el tratar de que el equipo juegue lo mejor posible, y lo que me preocupa es que este partido no lo hicimos", complementó.

Lejos de evadir la realidad, el entrenador reconoció abiertamente el impacto anímico que genera esta mala racha. "Claro, por supuesto. Cuando uno trabaja y el resultado no está, uno se frustra. Yo veo a la directiva que siempre está al lado de nosotros y a mí me da vergüenza perder. Es la primera vez que tengo una seguidilla de tantos partidos perdidos y sin sacar resultados. Entiendo a los hinchas y que nos puteen, es muy normal. Pero yo jamás he pensado en renunciar, yo no vine acá a renunciar, yo vine a sacarle trote del equipo", confesó.

Para cerrar su intervención, Vera hizo hincapié en sus motivaciones personales y profesionales para revertir el panorama. "Aquí está en juego mi prestigio como entrenador. Yo acabo de salir campeón con un equipo y no soy un entrenador al que le da lo mismo. Yo trabajo siempre por salir campeón. Yo quería venir a Rangers y estoy contento acá, pero sigo fuerte y quiero sacar esto arriba", concluyó.

PURANOTICIA