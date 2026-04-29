Jaime Pizarro y Nicolás Monckeberg se integran al nuevo directorio de Blanco y Negro

La conformación de la nueva mesa directiva de la concesionaria a cargo de administrar a Colo-Colo quedó definida durante este miércoles. En el marco de la Junta Ordinaria de Accionistas de Blanco y Negro, y tal como ocurrió durante la jornada del martes en Universidad de Chile, se llevó a cabo la elección de las autoridades que guiarán el rumbo de la sociedad anónima.

El proceso eleccionario estuvo marcado por importantes modificaciones en la cúpula. La necesidad de nombrar a nuevos regentes surgió a raíz del alejamiento de históricos directores de la institución, específicamente Ángel Maulén, Diego González y Alfredo Stöhwing.

Ante este escenario, la asamblea determinó el ingreso de rostros inéditos a la testera. Entre los nuevos miembros destacan Jaime Pizarro, quien fuera ministro del Deporte y monarca de la Copa Libertadores de 1991 con los albos, junto al ex titular de la cartera del Trabajo, Nicolás Monckeberg. A ellos se suman Paloma Norambuena y Paul Fontaine. Por su parte, el bloque oficialista logró mantener en sus cargos a Aziz Mosa, Eduardo Loyola y Aníbal Mosa.

En lo que respecta a la representación del Club Social y Deportivo Colo-Colo, los cupos designados para la corporación serán ocupados por Edmundo Valladares y Edison Marchant.

Los sufragios emitidos durante la jornada dejaron a Paul Fontaine con la primera mayoría al concentrar un 13,50% de las preferencias. Más atrás se ubicó Aníbal Mosa, quien alcanzó un 13,41%, seguido estrechamente por Aziz Mosa y Loyola, ambos con un 13,39%. En tanto, la terna compuesta por Norambuena, Monckeberg y Pizarro obtuvo un 11,43% cada uno. Finalmente, el detalle de los escrutinios reveló que un 8,03% de los votos fueron en blanco, mientras que un 3,96% de los accionistas decidió no sufragar.

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