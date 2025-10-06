Jaime García y avance de Huachipato a la final de Copa Chile: "Así son mis equipos"

Huachipato se convirtió en el primer finalista de la Copa Chile 2025. En un partidazo, el cuadro acerero eliminó a Audax Italiano tras imponerse por 4-2 en la vuelta en Talcahuano y remontar la derrota sufrida por 1-0 en la ida en La Florida.

Tras el avance a la final, el técnico del conjunto siderúrgico, Jaime García, manifestó toda su felicidad, considerando que su elenco no comenzó bien esta temporada.

"Fue un partido redondo, pero dimos licencias, no se puede, Audax es un equipo fuerte que convierte cuando tiene oportunidades, hay que erradicar este tipo de cosas", sostuvo el estratego a TNT Sports tras el cotejo.

"Pero, me quedo con lo otro, así son mis equipos, combativos hasta el último, me identifico mucho con eso, me siento identificado, no bajamos los brazos, y eso se valora", añadió.

Además, se refirió a Lionel Altamirano, goleador argentino que aportó con un doblete cuando el partido estaba más complicado para el local: "Habla del equipo, (Altamirano) tuvo dos ocasiones y las concretó, para el grupo además es un aporte como persona, lo otro, es lo que tiene que hacer, para eso nos pagan".

PURANOTICIA