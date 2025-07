Jaime García tras fin de mala racha en Huachipato: "Me tengo que ganar a la gente"

Huachipato volvió al triunfo en el Campeonato Nacional al derrotar la noche de l lunes por 2-1 como local a O'Higgins, por la 16° fecha del certamen.

Tras la victoria, el técnico del cuadro acerero, Jaime García, destacó que su escuadra regresara a los festejos tras una seguidilla de partidos sin conocer el triunfo por el Campeonato.

"Veníamos de una racha complicada y ahora nos tocó. Supimos mantener la tranquilidad, que esos momentos de errores los manejamos muy bien y creo que eso el equipo ha ido agarrando lo que a mí me gusta, no dar por perdido nada, de ganar hasta el último, de un equipo combativo, eso es lo que a mí me gusta que tengan esa humildad que a veces nos cuesta a nosotros", expresó el DT.

Además, añadió: "Por detalles mínimos nos quedamos con el resultado. Fue un bonito espectáculo sobre todo por el ida y vuelta. Para cualquiera era merecido el triunfo, por cómo lo estábamos haciendo".

Por último, García sostuvo que la victoria "es para la gente, soy respetuoso, nosotros estamos para eso. Yo lo dije, me tengo que ganar a la gente porque a mí no me conocen. Como persona no voy a cambiar por derrotas y después por triunfos no me voy agrandar. No pasa nada. Yo dije que los tengo que conquistar cueste lo que cueste, así que por ahí… para eso es el técnico, es sufrido".

