Jaime García tras despedida y homenaje de hinchas: "Ha sido una conexión que no se ve"

Jaime García de despidió en grande de Ñublense. El ahora ex técnico del cuadro chillanejo recibió un emotivo homenaje por parte de los hinchas, quienes le brindaron una calurosa despedida en el estadio Nelson Oyarzún.



El estratego se mostró bastante emocionado y en declaraciones que reproduce Las Últimas Noticias expresó: "Estoy contento, esto refleja el cariño mutuo. Ha sido una conexión que no se ve, que le hagan esto a un técnico cuando no se había hecho nunca. Entonces esto habla de cómo soy como persona más que como técnico".



"A algunos les puedo gustar o no, pero es la conexión que yo logré con el club, es cómo soy yo, cómo es mi madre. Esta conexión es difícil y que me quieran hacer esta despedida... uf. Me pidieron y bueno, quería despedirme de la gente de buena forma", añadió el DT.



El adiestrador llegó hasta el homenaje junto a su madre, Eugenia Arévalo, de quien sostuvo: "Me hace tener el vínculo con los niños, las mujeres, esto es transversal. Hay más niños y mujeres que antes que llegara y es parte del legado que uno tiene que hacer".



Consignar que ya trascendió que Hernán Caputto, ex técnico de la Roja Sub 17 y de la U, tendría casi todo listo para convertirse en el reemplazante de García en la banca de Ñublense.

PURANOTICIA