Jaime García renueva con Huachipato y seguirá al mando en 2026

Luego de semanas marcadas por la incertidumbre y las especulaciones, Huachipato confirmó la continuidad de Jaime García como su entrenador para la temporada 2026, poniendo fin a los rumores sobre una eventual salida del estratega nacional.

La ratificación fue anunciada a través de las redes sociales del club acerero, donde destacaron el trabajo realizado por el técnico y su cuerpo técnico durante el último año. “Anunciamos oficialmente la continuidad de nuestro querido entrenador y campeón de Copa Chile Jaime García”, señalaron desde la institución de Talcahuano.

García asumió la conducción de Huachipato a comienzos de la presente temporada y dirigió un total de 43 encuentros oficiales, con un balance de 19 triunfos, 11 empates y 13 derrotas, números que, si bien fueron irregulares en algunos tramos, terminaron respaldados por un logro clave.

El punto más alto de su gestión fue la obtención de la Copa Chile, título que no solo significó un trofeo para el club, sino que además le permitió asegurar su clasificación a la fase de eliminación de la Copa Libertadores 2026, devolviendo al elenco acerero al plano internacional.

De esta manera, Huachipato apuesta por la continuidad y la estabilidad deportiva de cara a una exigente temporada, en la que tendrá como primer desafío continental al Carabobo de Venezuela, consolidando un proyecto que busca mantener competitividad a nivel local y proyección internacional.

