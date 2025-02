Jaime García: "Es un campeonato que está abierto para que gane cualquiera"

Este domingo, a contar del mediodía, Huachipato recibirá en Talcahuano a un Colo Colo que pese a llegar herido por la última derrota ante O'Higgins, sigue siendo un candidato firme a revalidar el título de la Liga de Primera.

Sin embargo, esto no parece importarle al técnico del elenco de la usina, Jaime García, quien este viernes en rueda de prensa manifestó su deseo de tener un encuentro parejo, al margen del cartel del rival y la gran inversión hecha por los albos para la temporada 2025.

"Siempre son partidos bonitos, sobre todo para el espectáculo, sabemos que es un rival fuerte, con planilla numerosa, pero es un campeonato que está abierto para que gane cualquiera. Como grupo, los objetivos los tenemos super claros, sabemos que enfrentamos a un gran rival. No hay técnico que no trabaje para ganar", aseveró el adiestrador del cuadro siderúrgico.

Consultado por la posibilidad de hacer cambios en el once inicial que derrotó por goleada a Everton, el cartagenino remarcó que "generalmente no toco mucho los equipos, pero eso me lo demuestra el jugador en la semana, siempre trato de mantener mientras ellos cumplan los requisitos de la semana. Generalmente, andan mejor los que empujan el carro, eso hace que en los entrenamientos se produzca una sinergia distinta a lo normal".

Con respecto a las claves del buen andar del conjunto acerero, el estratego reveló que "cuando tú convences a los que no están jugando, eso hace que tú tengas un 11 competitivo. No me enfoco en los que están jugando, esos están todos contentos, me enfoco más en los que no juegan, ellos hacen que el grupo, al momento de jugar, suba el nivel".

Por último, García confirmó el arribo del defensa Nicolás Vargas, ex pupilo suyo en Ñublense, quien a su juicio "llega a un camarín sano, mucho joven, es un aporte en todo sentido. Que se dé una oportunidad, que el fútbol no lo deje y que él deje el fútbol. Estoy contento porque es un tremendo jugador, a veces da espectáculo jugando, imagínate la oportunidad que te estás dando en la vida. Eso lo cumplió y me tiene contento".

