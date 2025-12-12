Jaime García dice que no ha firmado su renovación, pero que "hay un compromiso" con Huachipato

Jaime García hizo historia en Huachipato, pues el técnico llevó al cuadro "acerero" a conquistar por primera vez la Copa Chile, luego de vencer en la final a Deportes Limache mediante lanzamientos penales. Además, el club disputará la fase previa de la Copa Libertadores 2026.

Sin embargo, en los últimos días se había generado incertidumbre sobre la continuidad del entrenador de cara a la siguiente temporada. Eso hasta ahora, porque el propio DT confirmó que seguirá en el conjunto siderúrgico, pese a que todavía no firma su renovación de contrato.

"En el papel no he firmado (la renovación), pero hay un compromiso y eso se respeta, tanto para mí como para ellos (la dirigencia)", reconoció el adiestrador en diálogo con DSports.

"A mí me gustan los desafíos y cuando van más allá del tiempo, creo que al final te llevan a un camino sin ripios, a un camino que va a terminar bien. Fíjate en los procesos, cómo terminan cuando hay solidez de un cuerpo técnico, cuando se quedan más de siete o 10 jugadores en el equipo. Generalmente, eso termina para bien", añadió.

Además, agregó: "Hay técnicos que vienen a hacer la pasada para irse y esto está súper bien, que ocupan al club como trampolín y no hay problema en eso. Yo no tengo nada con los extranjeros, absolutamente, pero siento que cuando hay procesos que se respetan, siempre terminan bien".

Por último, sobre cómo es su relación con la directiva de Huachipato, García sostuvo: "Esto es igual que un pololeo. Tú te vas a pelear, hay cosas que a mí no me gustan y se las digo, ellos también. Tenemos esa confianza de poder decirnos las cosas".

