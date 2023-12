Jaime Fillol explicó su rol como capitán de Chile en la United Cup 2024

Hace unos días la United Cup 2024, torneo mixto de tenis que abrirá la temporada, confirmó los capitanes de los 18 países que disputarán el certamen, y en el caso de Chile, se ratificó que Nicolás Jarry, número uno del país, designó a su abuelo Jaime Fillol en ese rol.

Y este viernes, el histórico ex tenista nacional anticipó su rol como capitán del equipo criollo en la competencia que se disputará en Australia.

"Ese es otro regalo de Navidad que me llega por el buen nivel que Nicolás está teniendo. Me llamó por teléfono hace tres semanas para saber si yo quería ser capitán. Va a ser una bonita experiencia. Este torneo intenta agrupar instituciones que no siempre están de acuerdo, como la ATP, la WTA y la Asociación de Tenis de Australia, que está representando a la Federación Internacional de Tenis. Es una buena señal", explicó Fillol tras ser homenajeado por el Club Deportivo Universidad Católica.

"No es el equipo más fuerte de este grupo, considerando que están Grecia y Canadá. Nosotros tenemos una diferencia grande entre el nivel de hombres y mujeres, pero Nicolás sin hablar mucho puede sacar cosas sorprendentes y Daniela Seguel puede aprovechar el estar en un ambiente más distendido para sentirse cómoda", añadió.

Sobre el homenaje de la UC, de bautizó el court central de San Carlos de Apoquindo con su nombre, sostuvo: "Es una sensación de mucha felicidad y de mucha emoción. El club mantiene su mirada de largo plazo, de trascender, del crecimiento para un mejor país. Se dio la coincidencia de que mi hijo Jaime viniera desde Nicaragua a pasar la Navidad con nosotros, que estén todos acá es muestra de que estamos con la institución".

PURANOTICIA