Iván Zamorano: "Todavía tengo la ilusión de poder hacer algo por la selección de Chile"

Si bien Iván Zamorano es toda una leyenda de la Selección chilena, al haber sido su capitán, goleador, disputado un Mundial (Francia 1998) y hasta unos Juegos Olímpicos (Sídney 2000), a "Bam "Bam" todavía le queda algo pendiente en la Roja.

Es que el otrora artillero del Real Madrid confesó su deseo de volver a ser parte del combinado nacional en algún cargo importante.

"Cuando me retiré de la Selección, en el 2001, me hicieron una entrevista saliendo de la cancha, porque la Selección significa muchísimo, para mí es todo. En ese momento dije que ojalá me pueda reencontrar con esta camiseta", comenzó diciendo en conversación con Quique Wolff, en el programa Simplemente Fútbol.

"Todavía tengo la ilusión de poder hacer algo con esta camiseta, por la selección de Chile. ¿Entrenador? No lo sé, pero hacer algo a futuro me encantaría, porque la Selección forma parte de mi vida", añadió.

Por último, Zamorano agregó: "Hay claros ejemplos de que si me llaman en algún momento para hacer algo, estoy siempre dispuesto".

PURANOTICIA