Iván Zamorano reveló conversación clave con Milad por futuro DT de Chile

En medio del sorteo de la Copa América 2024, el ex goleador y otrora capitán de la Selección chilena, Iván Zamorano, hizo una importante revelación respecto a quién puede ser el próximo DT de la Roja.



En conversación con DSports en Miami, "Bam Bam" entregó detalles sobre una charla que sostuvo con el presidente de la ANFP, Pablo Milad, quien le confidenció el nombre de uno de los candidatos para tomar el mando del combinado criollo.



"Me preocupa que no tengamos técnico. Pasa el tiempo y debería aprovecharse para trabajar. Hablé con Milad y me dijo que había 10 técnicos en carpeta, pero el único nombre que me dio fue Gareca", aseguró el ex Real Madrid.



Con respecto al "Tigre", Zamorano señaló que "él tiene un pie adentro. Lo que ha hecho en Perú lo avala, es un técnico que trabaja muy bien y no creo que desconozca tanto el fútbol chileno".



De todas manera, el medallista de bronce en Sídney 2000 remarcó que "me gustaría un técnico chileno. Hace mucho tiempo que no tenemos un técnico chileno".



En la misma línea, indicó que "el 'Coto' (José Luis Sierra) es un tipo que conoce muy bien el fútbol chileno. Es un tipo serio, fue campeón en el extranjero y por qué no. Jaime García también hizo una gran labor con Ñublense y Nico Córdova ya demostró con creces que tiene la capacidad para ser el técnico de la selección. Ojalá que la decisión sea pronta".

