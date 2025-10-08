Iván Román y Lucas Assadi fueron liberados de la convocatoria de Chile para el amistoso ante Perú

Poco después de informar sobre la liberación del defensa Iván Román, la Selección chilena confirmó la desconvocatoria de Lucas Assadi para el amistoso de este viernes ante Perú en el estadio Bicentenario de La Florida.

El combinado criollo publicó un parte médico en el cual señaló que el mediocampista de Universidad de Chile sufrió un cuadro viral durante la jornada, cuyo plazo de recuperación excede los tiempos de la presente fecha FIFA.

Como consecuencia de esto, en el "Equipo de Todos" decidieron llamar al volante de Independiente de Avellaneda, Lautaro Millán, quien se convirtió en el tercer mundialista sub-20 en integrarse a la Roja adulta.

Cabe recordar que más temprano este mismo miércoles, junto con anunciar la salida de Román, el elenco nacional comunicó la nominación de emergencia de Agustín Arce e Ian Garguez.

PURANOTICIA