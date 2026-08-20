Iván Román y la meta de Colo-Colo para el Superclásico: "Queremos ganar por el objetivo mayor que es ser campeón"

Colo-Colo afrontará el Superclásico de este domingo en el Estadio Nacional sabiendo que un triunfo los alejará aún más de Universidad de Chile en la lucha por el título de la Liga de Primera.

En ese sentido, Iván Román, aseguró que en el plantel albo solamente piensan en la victoria para escaparse más en la tabla.

"Estoy tranquilo, uno siempre quiere jugar, como todos los futbolistas, pero nos preparamos bien, entrenamos fuerte. Sabemos lo importante que es el partido y que Colo-Colo siempre tiene que ir a ganar los clásicos", expresó el defensa a DSports.

"Hay que seguir paso a paso, partido a partido. Para ser campeón uno tiene que estar preocupado de cada fecha. Tenemos que ganar, queremos ganar y será importante, pero con la mente puesta en el objetivo mayor que es ser campeón", añadió.

Además, el zaguero elogió a Arturo Vidal por su rol en el camarín, y con quien lucha por un puesto en la titularidad: "He podido hablar con Arturo, es una muy buena persona. Es un ídolo para mí de la 'Generación Dorada' y me ha ayudado mucho en los entrenamientos. Obviamente siempre será una competencia sana, y el profesor decide quién cree que está mejor para poder jugar".

"Aprendí muchas cosas de jugadores importantes. Pasé por el lado difícil, porque en Palestino fue muy rápido. Cuando chico me tocó siempre ser titular, después subí al primer equipo y en Brasil me tocó convivir con la parte dura del fútbol", sentenció.

PURANOTICIA