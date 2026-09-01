Iván Román sale en defensa de Javier Correa tras críticas: "Es molesto, se debería hablar de su rendimiento"

Javier Correa tendrá que acudir este martes nuevamente al Tribunal de Disciplina de la ANFP luego de que fuera denunciado por Universidad de Chile, por los obscenos gestos realizados durante el pasado Superclásico en el Estadio Nacional.

Uno que salió a respaldar al atacante argentino fue Iván Román, su compañero en el "Cacique", quien se refirió a las críticas que ha recibido el ariete.

"Es molesto cuando se habla mucho de esas cosas que son extradeportivas. Yo creo que se debería hablar más de lo que se hace dentro de la cancha, del rendimiento del equipo y del mismo rendimiento que Javier está teniendo en el campo, que viene de hacer dos goles. Ojalá no pase nada para que pueda seguir jugando. Tampoco quiero entrar en esos temas que son entre clubes y federación, pero ojalá no tenga un castigo y esto pase rápido", reconoció el defensa de los albos en conversación con radio Cooperativa.

"Nosotros tenemos que estar preocupados de hacerlo bien en el día a día. Estando en Colo-Colo tenemos la obligación de ir a buscar y ganar todos los partidos. No nos conformamos, porque todavía no hemos ganado nada", añadió.

En otro tema, sobre la ventaja de 16 puntos sobre Universidad de Chile y Universidad Católica en la tabla de posiciones, el zaguero puso mesura: "Es una ventaja importante, pero todavía faltan muchos partidos y puntos en juego. Tenemos que ir fin de semana a fin de semana, jugar una final cada fecha para lograr el objetivo de salir campeón".

Por último, Román elogió a referentes del plantel albo, como Arturo Vidal: "Se hace más fácil con él. Arturo tiene mucha experiencia, te ayuda y te aconseja. Está en un muy buen nivel y uno lo ve como un ejemplo para poder ser como él a esa edad".

PURANOTICIA