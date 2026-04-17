Iván Román queda al margen en Atlético Mineiro y DT evita personalizar su ausencia

Un complejo escenario atraviesa actualmente en Brasil el joven defensa chileno Iván Román. Esto se debe a que el zaguero no está siendo considerado en el primer equipo de Atlético Mineiro por decisión exclusiva del técnico Eduardo Domínguez.

La marginación del seleccionado nacional se refleja claramente en sus recientes estadísticas: acumula cinco compromisos consecutivos sin ingresar a la cancha. Peor aún, durante los dos últimos encuentros, el estratego determinó que el jugador ni siquiera integrara la lista de citados.

El tema fue abordado directamente por el adiestrador luego del reciente triunfo del elenco brasileño en el marco de la Copa Sudamericana, donde superaron por 2-1 a Juventud de Uruguay. En la conferencia posterior a esa victoria, se le preguntó específicamente por el estatus del futbolista nacional.

Al respecto, el DT inició su justificación señalando: "¿Cuántos jugadores cambiamos ahora? Dos o tres. No hubo mucha variación y no va a haber mucho más, entonces (...) ¿Quién tiene que modificar? No hablamos de un jugador, hablamos de un todo, de un equipo, y lo que menos me preocupa es la individualidad".

Para cerrar su intervención sobre el presente del zaguero, el entrenador añadió: "No es que Iván no me preocupe, es que me ocupan todas las otras situaciones. Si empiezo a hablar de individualidades, tengo que hablar de por qué juega este, por qué juega el otro (...) Es eso".

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