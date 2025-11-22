Click acá para ir directamente al contenido
Iván Román no pudo quedarse con la Copa Sudamericana
Sábado 22 de noviembre de 2025 20:41
El fútbol argentino logró nuevamente poner a uno de sus equipos en el podio de la Copa Sudamericana al lograr Lanús el título cdel torneo tras la final jugada ante Atlético Mineiro de Brasil en el estadio Defensores del Chaco en Asunción.

El partido terminó 0-0 tras los 90 minutos y alargue de 30, y se definió a penales donde la escuadra trasandina -que había eliminado a Universidad d Chile en las semifinales- se impuso por 5-4.

El arquero Nahuel Losada fue figura con tres penales atajados.

En la escuadra brasileña, dirigida por el ex entrenador de la Roja, Jorge Sampaoli, no pudo celebrar el chileno Iván Román quien vio todo el partido desde la banca.

