Iván Morales puso fin a su sequía goleadora tras marcar su primer tanto con la camiseta de Argentinos Juniors

En el marco de la séptima fecha de la liga argentina, Iván Morales fue protagonista en el triunfo de Argentinos Juniors por 2-0 frente a Aldosivi.

El delantero nacional logró destrabar un encuentro disputado en calidad de forastero, marcando un hito personal en su actual etapa profesional al reencontrarse con las redes.

La apertura de la cuenta llegó a los 29 minutos de juego, cuando el ariete formado en Colo-Colo aprovechó una asistencia de Nicolás Oroz, volante con pasado en el fútbol chileno tras sus pasos por Universidad de Chile y O'Higgins.

Poco después, a los 37', Román Daniel Riquelme se encargó de estirar la ventaja y sellar el resultado definitivo para el conjunto de La Paternal.

Este festejo tiene un significado especial para Morales ya que representa su primera anotación con la camiseta del cuadro de los "Bichos Colorados". Además, el atacante puso término a una racha de cinco meses sin convertir, considerando que su última celebración oficial databa de octubre de 2025, periodo en el que defendía los colores de Atlético Sarmiento.

Con este encuentro, el futbolista chileno alcanza los siete compromisos disputados en lo que va de la presente temporada, logrando finalmente inscribir su nombre en el marcador tras su arribo a la institución de Buenos Aires.

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(Imagen: @aaajoficial)

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