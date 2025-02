Israel Poblete se ilusiona con llega a La Roja tras su buen momento en la U

Universidad de Chile regresó a los triunfos en la Copa Chile, certamen donde defiende el título. El cuadro azul derrotó el lunes por 3-1 a Santiago Morning en La Florida, partido donde una de las figuras en los estudiantiles fue Israel Poblete.

El volante fue el encargado de abrir el marcador a los 12 minutos y sumó 100 partidos con la camiseta del elenco universitario, donde vive su cuarta temporada.

Tras el cotejo, el mediocampista valoró ese registro, al expresar: "Estoy contento de tener esta cantidad de partidos y espero que sean muchos más".

"Siempre me gusta jugar, me ha tocado estar en momentos difíciles en la U y ahora donde el equipo rinde también estoy. Espero poder seguir aportando, seguir consiguiendo cosas lindas con la U y voy a dejar siempre todo en la cancha por el club", añadió.

Además, no escondió su deseo de tener una oportunidad en la Selección chilena: "Sí, obviamente que me ilusiona. Creo que si uno hace las cosas bien, más jugando en la U, voy a tener la chance".

Por último, Poblete sentenció: "Me preocupo en el día a día de hacerlo bien en la U, aportar desde donde me toque y ojalá siempre jugar, que es para lo que me preparo. Así que sí, me encantaría que en algún momento se pudiera dar".