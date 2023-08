Isco Alarcón por su llegada al Betis: "Pellegrini me conoce de mi época en Málaga, podemos entrar en buena sintonía"

Faltan cuatro días para que el Betis de Manuel Pellegrini y Claudio Bravo se estrene en la temporada 2023-2024 de la Liga española, pues el domingo enfrentará al Villarreal de Ben Brereton (13:30 horas).



Y previo al inicio de la competencia, Isco Alarcón, quien llegó como nuevo refuerzo del cuadro verdiblanco, volvió a rendirse ante el técnico chileno, quien ya lo dirigió en su paso por el Málaga.



"Pellegrini me conoce de mi época en el Málaga, vivimos momentos muy bonitos y propone un fútbol que me viene bien, un fútbol asociativo. Creo que podemos entrar en buena sintonía", expresó el volante español en conferencia de prensa.



Además, el ex Real Madrid resaltó que el "Ingeniero" fue clave para concretar su llegada al conjunto andaluz: "Pellegrini es una de las personas por las que estoy aquí. También la directiva me llamó y me transmitió mucho cariño y apoyo".



Por último, sobre su estado físico de cara al inicio de la temporada, Isco sostuvo: "El ritmo lo tengo, solo me hace falta pasarlo al césped. El Betis tiene buenos profesionales. Estoy entrenando, me encuentro bien, mejor de lo que esperaba. Espero estar listo para el primer partido".

