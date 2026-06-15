Irán y Nueva Zelanda sellaron un empate en un emocionante encuentro disputado en Los Ángeles

Nueva Zelanda y la República Islámica de Irán hicieron su debut en el Mundial de Estados Unidos, México y Canada con un empate a dos goles.

El equipo de Darren Bazeley estuvo arriba en el marcador en dos ocasiones gracias al doblete de Elijah Just.

Sin embargo, el combinado persa respondió con las anotaciones de Ramin Rezaeian y Mohammad Mohebi.

Con esto, ambas selecciones sumaron su primer punto en el grupo G, en un encuentro disputado en el estadio de Los Ángeles.

En la próxima fecha, los oceánicos buscarán conseguir su primera victoria en una Copa Mundial frente a Egipto, el 21 de junio.

Los asiáticos, por su parte, se enfrentarán a Bélgica, que más temprano selló un empate 1-1 ante los europeos, por lo que las cuatro selecciones del grupo están igualadas con un punto.

(Imagen: FIFA)

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