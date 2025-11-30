Iquique y Unión Española al borde del abismo: hoy podrían sellar su descenso

La tensión se toma la jornada futbolera de este domingo. Iquique y Unión Española, colistas de la Liga de Primera con 21 puntos cada uno, podrían vivir hoy el golpe más duro de la temporada: confirmar su descenso al Ascenso, incluso antes de disputarse la última fecha del campeonato.

El escenario es claro y depende de un único resultado. Si Limache, que actualmente suma 25 unidades, derrota a Unión La Calera en el duelo programado para las 18:00 horas, tanto hispanos como dragones celestes quedarán automáticamente condenados a perder la categoría. La presión aumenta considerando que los encuentros de los tres equipos involucrados se disputarán en paralelo.

Los tomateros, además, podrían salvarse incluso empatando o perdiendo, siempre que Iquique y Unión Española también caigan en sus respectivos partidos.

Unión Española tendrá un desafío mayor en el estadio Santa Laura, donde recibirá a O’Higgins, cuadro que necesita sumar para seguir en la pelea por un cupo a la Copa Libertadores. Los hispanos están obligados a ganar para mantener vivo el sueño de la permanencia.

Iquique, por su parte, jugará en el Tierra de Campeones ante Everton. El cuadro ruletero, con 26 puntos, no está completamente libre del riesgo: una derrota y una combinación negativa de resultados podría arrastrarlo nuevamente a la pelea por evitar el descenso.

La jornada promete dramatismo total, con tres equipos luchando por la permanencia y un desenlace que podría definirse esta misma tarde.

