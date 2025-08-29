Ipswich Town oficializó el fichaje de Marcelino Núñez

Cambio de club para Marcelino Núñez en Inglaterra. Después de tres años, el volante chileno dejó el Norwich City para fichar en el archirrival, el Ipswich Town.

Este viernes, el cuadro azul oficializó el fichaje del formado en Universidad Católica a través de un comunicado en redes sociales.

"El club está emocionado de anunciar el fichaje del mediocampista central chileno Marcelino Núñez", sostuvo el elenco británico, que informó que el nacional firmó un contrato por cuatro años.

En tanto, el director deportivo del Norwich, Ben Knapper, sostuvo: "No hace falta decir que este es un traspaso importante para todas las partes implicadas. Entendemos perfectamente el sentimiento de nuestros aficionados en este momento, y, por supuesto, fue una decisión extremadamente difícil de tomar".

Según el Daily Telegraph, el Ipswich Town pagó cerca de 13.5 millones de dólares por el pase de Núñez más otros 2,5 en variables. De esa cifra, a la UC le tocará más de dos millones de la divisa norteamericana, debido a que todavía es dueña del 15% del pase.

Los hinchas del conjunto "canario" quedaron bastantes molestos y destrozaron al chileno en redes sociales por pasar al archirrival, al expresar mensajes como "Judas", "qué imbécil", "traición".

