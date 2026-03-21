Intenso empate entre Coquimbo Unido y Colo Colo en el Estadio Monumental

Los antecedentes indicaban que el año pasado, cuando fue campeón de la Liga de Primera, Coquimbo Unido sólo había perdido un partido: ante Colo Colo en el estadio Monumental.

Por ello es que el enfrentamiento entre ellos, ahora por la naciente Copa de la Liga, tendría condimentos especiales.

Y las tuvo porque el partido fue intenso, de control variable, y terminó 1-1 sin dar por sentenciado nada en términos estadísticos.

El encuentro comenzó ampliamente favorable a los piratas que aprovecharon el desacomodo albo en su zona defensiva -con la ausencia de un volante central marcado- llegando con excesiva libertad al arco colocolino.



Tanto Luis Riveros como Benjamín Chandía tuvieron ocasiones clarísimas, pero emergió la tremenda figura de Fernando de Paul para ahogar el grito de los nortinos.

Pasada recién la media hora de juego, los albos se pudieron rearmar. Claudio Aquino bajó incluso más allá de las posiciones de Víctor Méndez y Álvaro Ormeño y ahí el volante argentino empezó a buscar paredes y filtrar.

El ex jugador de Vélez Sarsfield fallaba más que acertaba en la estocada final, pero a los 34’ tuvo la claridad para abrir a la posición de Leandro Hernández quien centró para que Matías Fernández entrara por el segundo palo y con un cabezazo superara al portero Gonzalo Flores.

Un golpe certero y seco que fue, por ese instante, suficiente. Pero finalmente no lo fue porque a pesar de que Colo Colo ejerció amplio dominio en el segundo tiempo, le faltó consistencia para construir la jugada que le diera la opción de liquidar el partido.

Y Coquimbo aprovechó eso porque en los minutos finales, y tras reacomodos y cambios ordenados por el DT Hernán Caputto, los piratas agilizaron sus ofensivas y en un descuido del uruguayo Javier Méndez, Alejandro Azócar pudo conseguir el empate.

Balde de agua fría para los albos. Que pudo ser peor si es que el propio Azócar hubiese convertido el penal que tuvo a disposición y que desvió.

Otra historia para contar…



Colo Colo (1)

Fernando de Paul; Javier Méndez, Arturo Vidal (Jonathan Villagra, 83’), Erick Wiemberg; Matías Fernández (Jeyson Rojas, 57’), Álvaro Madrid (Tomás Alarcón, 57’), Víctor Méndez, Diego Ulloa; Claudio Aquino (Vicente Martínez, 80’); Leandro Hernández (Lautaro Pastrán, 57’) y Maximiliano Romero. DT: Fernando Ortiz.

Coquimbo Unido (1)

Gonzalo Flores; Dilan Escobar, Elvis Hernández, Manuel Fernández, Juan Cornejo; Dylan Glaby (Salvador Cordero, 58’), Sebastián Galani; Guido Vadalá (Pablo Rodríguez, 70’); Cristian Zavala, Luis Riveros (Alejandro Camargo, 86’) y Benjamín Chandía (Martín Mundaca, 58’). DT: Hernán Caputto.

Copa de la Liga (Fecha 1) Grupo A.

Estadio Monumental.

Goles: Matías Fernández (CC, 34’) y Alejandro Azócar (CQ, 79’).

Incidencias: A los 82’, Alejandro Azócar (CQ) desperdició un penal.

Árbitro: Mario Salvo.

PURANOTICIA