Intensas precipitaciones suspenden duelo de Tabilo en el ATP 500 de Río

Las intensas lluvias que afectaron a Río de Janeiro obligaron a suspender la jornada del ATP 500 de Río de Janeiro, donde el chileno Alejandro Tabilo debía disputar su semifinal.

El nacional, ubicado en el puesto 68° del ranking mundial, estaba programado para salir a la cancha principal alrededor de las 19:30 horas, en un atractivo duelo ante el peruano Ignacio Buse (91°).

Sin embargo, las precipitaciones no dieron tregua durante toda la tarde en la ciudad carioca, provocando múltiples interrupciones en el desarrollo de la jornada.

De hecho, el otro cruce de semifinales entre el checo Vit Kopriva (87°) y el argentino Tomás Martín Etcheverry (51°) debió ser detenido cuando el europeo se imponía por 5-4 en el primer set.

La organización intentó retomar las acciones e incluso trasladó el partido de Tabilo al court 1, pero ante la persistencia de la lluvia finalmente optó por reagendar todos los encuentros para la jornada del domingo.

De esta manera, las dos semifinales se disputarán en paralelo desde las 11:00 horas, mientras que la final quedó fijada para el tercer turno del día, es decir, no antes de las 17:30.

Cabe recordar que los cuatro semifinalistas están inscritos para competir en el cuadro principal del Chile Open, certamen que comenzará este lunes en Santiago, por lo que el calendario ajustado podría influir en su preparación inmediata.

