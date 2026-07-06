Inglaterra elimina a México en un partidazo y avanza a cuartos de final del Mundial

La selección de Inglaterra derrotó por 3-2 a México en un vibrante encuentro disputado en el Estadio Azteca y selló su clasificación a los cuartos de final de la Copa Mundial 2026, dejando en el camino a uno de los países anfitriones del torneo.

El conjunto dirigido por Javier Aguirre comenzó mejor el compromiso, dominando la posesión y generando las ocasiones más claras. Raúl Jiménez estuvo cerca de abrir la cuenta con un cabezazo que encontró una gran respuesta del arquero Jordan Pickford, mientras que un potente remate de Luis Romo pasó muy cerca del arco inglés.

Sin embargo, el equipo de Thomas Tuchel golpeó con toda su jerarquía. En apenas tres minutos, Jude Bellingham marcó un doblete para poner el 2-0. El primero llegó tras una gran acción colectiva que terminó con un centro de Bukayo Saka para el cabezazo del volante. Luego, la presión alta de Inglaterra permitió recuperar el balón y, tras una asistencia de Harry Kane, Bellingham definió con calidad para ampliar la ventaja.

Cuando parecía que Inglaterra se iría cómoda al descanso, Julián Quiñones aprovechó un rebote en el área tras un centro de Roberto Alvarado y descontó para mantener con vida a los locales. Incluso, México estuvo cerca del empate antes del entretiempo, pero Pickford se transformó en figura con dos intervenciones decisivas.

El inicio del segundo tiempo quedó marcado por la expulsión del defensor Jarell Quansah, dejando a Inglaterra con diez jugadores. Aun así, los europeos encontraron el tercer gol luego de que Anthony Gordon provocara un penal que Harry Kane convirtió con seguridad para el 3-1.

La reacción mexicana no tardó en llegar. El propio Kane cometió una infracción sobre Brian Gutiérrez dentro del área y Raúl Jiménez transformó el lanzamiento penal en el 3-2, devolviendo la esperanza a los dueños de casa.

En los minutos finales, México buscó con insistencia el empate y estuvo muy cerca de conseguirlo mediante un cabezazo de Edson Álvarez, quien ingresó tras la lesión de César Montes. No obstante, el balón pasó apenas desviado y la defensa inglesa resistió hasta el pitazo final.

Con este triunfo, Inglaterra avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026, instancia en la que enfrentará a Noruega el próximo sábado 11 de julio en el Estadio Miami, en busca de un lugar entre los cuatro mejores del certamen.

PURANOTICIA