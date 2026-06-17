Inglaterra debutó en el Mundial derrotando a Croacia con un doblete de Harry Kane

Inglaterra venció por 4-2 a Croacia en el arranque del grupo L del Mundial que organizan Estados Unidos, Canadá y México.

Ambos equipos protagonizaron un partido cargado de emociones en el estadio Dallas, lo que se preveía en la previa.

El primer gol del encuentro se produjo temprano, luego de una falta en el área de Luka Modrid sobre Noni Madueke. Harry Kane se encargó del lanzamiento y, tras un primer intento anulado por adelantamiento del arquero Dominik Livakovic, el delantero del Bayern Múnich adelantó a los ingleses en el marcador.

Sin embargo, el tanto no doblegó a los croatas. A los 35 minutos encontraron la paridad con un remate al ángulo de Martín Baturina.

Pero las emociones continuaron, Kane volvió a aparecer para marcar su segundo gol con un cabezazo que le dio la ventaja a los "Tres Leones".

No obstante, en el quinto minuto de adición, Peter Musa sorprendió al área inglesa para definir tras una asistencia de cabeza de Ivan Perisic.

En el complemento, Jude Bellingham se escapó por la derecha y definió con precisión para poner nuevamente arriba a Inglaterra.

Al final del duelo, el recién ingresado, Marcus Rashford, puso el broche con una definición de categoría, sellando el triunfo para los campeones del mundo en 1966.

Cabe señalar que en la próxima jornada, los dirigidos por Thomas Tuchel se medirán ante Ghana, mientras que Croacia buscará su primer triunfo ante Panamá.

(Imagen: FIFA)

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