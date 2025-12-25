Independiente negocia la salida de Felipe Loyola tras millonaria oferta de Santos

Independiente de Avellaneda sabe que el volante chileno Felipe Loyola es una de sus estrellas en el mercado veraniego.

El mediocampista fue un buen valor en un año irregular de los Diablos Rojos y pese a que el DT Gustavo Quinteros dijo que le gustaría retenerlo en 2026, lo cierto es eso no parece posible.

De hecho, Independiente ya recibió una oferta formal por Loyola por parte de Santos.

Si bien en un comienzo el cuadro argentino fijó su carta en siete millones de dólares, el cuadro de Neymar sólo les hizo llegar una oferta de seis millones por el 80 por ciento de su carta.

La propuesta no fue rechazada de plano por Independiente, aunque sí puso condiciones que, por ahora, traban el traspaso del jugador chileno.

Y es que la escuadra trasandina, según informó el medio adicto Infierno Rojo, está dispuesto a aceptar el monto ofrecido por Santos, pero exigirá que el pago sea al contado y no en cuotas como quieren los brasileños.

Atento a toda esta negociación está también Huachipato que es dueño aún del 50 por ciento del pase de Loyola.

