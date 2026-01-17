Independiente derrotó a Montevideo Wanderers y suma otro triunfo en Uruguay

Independiente de Avellaneda continúa mostrando un sólido arranque de temporada en la Serie Río de la Plata, tras imponerse por 2-0 ante Montevideo Wanderers, en un duelo disputado este viernes que ratificó el buen momento del conjunto argentino.

El triunfo fue liderado por Gabriel Ávalos, autor de las dos anotaciones del encuentro, marcando a los 48 minutos con una vistosa volea y luego a los 69’, mediante lanzamiento penal, sellando así una victoria clara para los Diablos Rojos.

En el compromiso hubo presencia chilena en el equipo argentino. Lautaro Millán fue titular y se mantuvo en cancha hasta el minuto 73, mientras que Luciano Cabral ingresó al inicio del segundo tiempo, aportando dinámica al mediocampo.

Este resultado se suma a la victoria previa por 5-3 frente a Everton de Viña del Mar, consolidando a Independiente como uno de los equipos más destacados del certamen amistoso internacional que se disputa en Uruguay.

En tanto, el técnico Gustavo Quinteros, ex entrenador de Colo Colo, no consideró nuevamente al chileno Pablo Galdames, quien se mantiene al margen de las convocatorias mientras el equipo continúa su preparación competitiva de cara a los desafíos oficiales.

