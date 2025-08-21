Independiente asegura que pedirán los puntos para ganar llave ante Universidad de Chile tras incidentes

El partido de vuelta entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile, por los octavos de final de la Copa Sudamericana, se tuvo que cancelar por los gravísimos incidentes ocurridos en el estadio Libertadores de América, donde hinchas de ambas escuadras se enfrentaron.

Tras el bochorno, el presidente del conjunto argentino, Néstor Grindetti, fue categórico, al adelantar que el club pedirá los puntos para ganar el partido, el cual estaba igualado a 1, y de paso la llave frente a los azules.

"Ya hablamos con Conmebol y vamos a estar defendiendo a Independiente. Incluso vamos a viajar a Asunción (sede de la Conmebol) si es necesario", sostuvo el timonel del Rojo a TyC Sports.

"No tenemos nada que ver. El problema fue de un solo público. Hay 90 detenidos de la U. Corresponde una sanción al club chileno. Nosotros no somos los organizadores del partido, no creo que nosotros tengamos responsabilidad. Nosotros no tuvimos nada que ver con los sistemas de seguridad, no es el momento para hablar de eso", añadió.

Por último, Grindetti sentenció: "Estamos esperando el informe de Conmebol y dependiendo de eso vamos a defender nuestra posición. Si uno ve todo lo que pasó, hay un claro culpable acá, que son los simpatizantes de la Universidad de Chile".

