Increíble vuelco: Iván Morales se mantendría como jugador de Cruz Azul

Tras el término de la pasada temporada en la Liga MX, todo apuntaba a que Cruz Azul le abriría la puerta de salida al delantero nacional Iván Morales, quien no ha sido capaz de cumplir con las expectativas que se generaron con su llegada en 2022.



De hecho, en los últimos meses ha sido vinculado a clubes argentinos como Newell's Old Boys y San Lorenzo de Almagro, pero las negociaciones no prosperaron. Y ahora todo parece indicar que habría un increíble vuelco en la situación del ex Colo Colo.



Según dio a conocer el ex futbolista y hoy comentarista deportivo Emanuel Villa, ídolo de la Máquina Cementera, el atacante se mantendría en el club ante la falta de refuerzos en ofensiva.



"Iván Morales sigue entrenando en La Noria. Me dicen que lo ven mejor que Diber Cambindo. No se extrañen que, si no llega un 9, vuelvan a registrar al Tanque", declaró Villa en redes sociales.



En su año y medio vistiendo la camiseta del elenco cementero, Morales ha jugado 37 partidos, aportando con dos goles y dos asistencias.

