Increíble: Gareca le entregó a la ANFP las claves para encontrar a su sucesor

Aunque ya han pasado más de dos semanas de su salida de la banca de la selección chilena, el técnico argentino Ricardo Gareca no olvida su desastroso paso por la Roja, uno donde registró un pobre 31,37% de rendimiento en 17 partidos, donde sumó cuatro victorias, misma cantidad de empates y nueve derrotas.

En conversación con Radio Continental de su país natal, el trasandino repasó su año y medio al mando del combinado criollo y aseguró que al asumir creía en poder llevar al elenco nacional al Mundial de 2026, algo que a la postre no ocurrió.

En ese sentido, el estratego sostuvo que "enfrenté tantos años a Chile, me gustan los jugadores chilenos porque es parecido al argentino, al sudamericano. Me tenía fe con el trabajo y nunca le pude encontrar la vuelta, la realidad es esa".

En la misma línea, el "Tigre" admitió que "no pude plasmar una idea o continuidad para que el equipo se sintiera más seguro y los resultados no me acompañaron".

Con respecto al esperado recambio en el Equipo de Todos, el entrenador advirtió que "es difícil, era una generación importante y todavía lo sienten, es un proceso y la gente está impaciente, eso complica. Tienen material y en algún momento deben atravesar ese momento. Eran competitivos y de golpe es más exigente para todos".

Asimismo, planteó que "los jugadores deben emigrar, los que están afuera no se han consolidado, a algunos les cuesta y luego atravesar la barrera de estos muchachos que le dieron alegrías. No fueron a Rusia, Qatar y ahora eso, es un toque de atención para construir algo".

Por último, el DT incluso entregó algunos tips a la ANFP del perfil de su sucesor. "Tiene que llegar un entrenador que conozca el medio y le tengan la paciencia de armar algo con tiempo, más en selección. Si se cambia, se cambia y se cambia, es complicado", detalló.

