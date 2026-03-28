Incertidumbre en la UC por lesión de Gary Medel y su presencia en Copa Libertadores

La delegación de Universidad Católica que viajará este lunes a El Salvador para enfrentar a Cobresal tendrá una ausencia de peso: Gary Medel. El mediocampista quedó descartado para el duelo válido por la tercera jornada de la Copa de la Liga luego de sufrir complicaciones físicas durante la práctica del pasado viernes, lo que obligó al cuerpo médico a realizarle estudios de urgencia para determinar la gravedad de sus molestias musculares.

El problema físico del experimentado jugador no solo afecta el corto plazo, sino que pone en jaque la planificación del técnico Daniel Garnero para los desafíos venideros. Actualmente, existe total incertidumbre sobre si el volante podrá estar presente el 2 de abril ante Palestino por la Liga de Primera. Si Medel no logra recuperarse para esa fecha, sus opciones de jugar el martes 7 de abril contra Boca Juniors, en lo que será el estreno de la UC en la Copa Libertadores en el Claro Arena, se verían seriamente reducidas.

Esta nueva complicación médica se suma a una enfermería que parece no dar tregua en el cuadro cruzado. El exseleccionado nacional engrosa una extensa lista de bajas que ya integran Tomás Asta-Buruaga, Sebastián Arancibia, Juan Ignacio Díaz, Eugenio Mena y Fernando Zampedri. Dentro de este panorama adverso, la única noticia positiva para el estratega es la recuperación de Fernando Zuqui, quien vuelve a estar a disposición tras permanecer varios meses alejado de las canchas.

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