Inauguran la plaza “Héroes de Atenas” en el Parque Estadio Nacional como homenaje a Nicolás Massú y Fernando González

El Parque Estadio Nacional vivió un nuevo hito con la inauguración de una plaza dedicada a los extenistas Nicolás Massú y Fernando González, protagonistas de la histórica gesta olímpica de Atenas 2004, donde Chile obtuvo su primera medalla de oro. La ceremonia reunió a autoridades y referentes del deporte nacional.

El espacio fue concebido no solo como un memorial para recordar a los llamados “Héroes de Atenas”, sino también como un punto de encuentro pensado para la comunidad. Su diseño busca proyectarse como un acceso estratégico y garantizar accesibilidad universal a quienes visiten el principal recinto deportivo del país.

La plaza se ubica en la emblemática intersección de Avenida Marathon con Grecia (donde antes se ubicaban multicanchas y parte de los estacionamientos), consolidándose como un nuevo acceso clave al Estadio Nacional.

Durante la inauguración estuvieron presentes la ministra del Deporte, Natalia Duco; el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel; además de representantes del Comité Olímpico de Chile (COCH), del Comité Paralímpico (Copachi) y de la Federación de Tenis de Chile.

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