Imperial Unido anunció que no jugará llave de Copa Chile ante Huachipato debido a problemas en la programación

La controversia persiste en Copa Chile luego de la polémica clasificación de Huachipato, elenco que clasificó a cuartos de final "por secretaría" luego de que se le diera por ganador en la llave con Presidente Ibáñez.

Luego de esta discutida decisión, los "acereros" tenían todo listo para enfrentar en la fase de los ocho mejores de la zona sur a Imperial Unido. Sin embargo, el cuadro amateur de la región de La Araucanía realizó un sorpresivo anuncio a través de redes sociales.

Es que el conjunto que compite en Tercera A informó que no se presentará para disputar la llave con los siderúrgicos, acusando una "falta de respuesta y gestión inadecuada de la ANFP" respecto a la programación del cruce con el combinado de Talcahuano.

En el escrito, apuntaron que "el club envió múltiples comunicaciones solicitando consideración y coordinación adecuada de fechas debido a limitaciones en nuestro estadio y compromisos en el torneo de Tercera A".

"A pesar de nuestros intentos por gestionar espacios y fechas para jugar el encuentro de Copa Chile este domingo siete, recibimos una decisión abrupta y poco flexible de la ANFP para jugar dos partidos durante esta semana en corto tiempo, lo cual consideramos inviable para nuestro plantel, por tiempos de descanso, recursos económicos y gestiones", subrayaron.

Por lo mismo, señalaron que "ha decidido no participar en la siguiente fase de la Copa Chile. Lamentamos la situación injusta y evidente de la que hemos sido víctimas. Esperamos no se vuelva a repetir para ningún club amateur del país".

Pero eso no esto. En conversación con radio Biobío el presidente de Imperial Unido, Patricio Márquez, enfatizó que "cuando uno no ve disponibilidad, uno piensa que esto está arreglado, no se puede pensar en otra cosa".

(Imágenes: @cd_imperial_unido)

PURANOTICIA