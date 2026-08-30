Igor Lichnovsky sufre esguince y será baja en Universidad de Chile por tres semanas

Igor Lichnovsky fue uno de los refuerzos de Universidad de Chile para la segunda parte de la temporada 2026.

El zaguero, formado en las divisiones menores de la U, retornó al club tras varios años fuera de Chile para reforzar la defensa del equipo que dirige Fernando Gago.

Y Lichnovsky no se demoró nada en volver a ponerse de nuevo la camiseta azul puesto que entró en el segundo tiempo en el Superclásico, en la derrota de su equipo ante Colo Colo por 2-1.

Pero eso no fue lo único malo para el defensor.

Ello porque, durante la semana, mostró molestias físicas que de inmediato lo dejaron fuera del partido que este domingo jugará la U ante Universidad de Concepción.

Se pensaba en una pronta recuperación, pero tras la revisión médica, las noticias no fueron buenas: Lichnovsky presenta un esguince grado 2 en el pie derecho, y estaría fuera de los terrenos de juego por aproximadamente tres semanas.

Así, el zaguero también se perdería, al menos, los encuentros que debe jugar Universidad de Chile ante Coquimbo Unido, Deportes La Serena y Ñublense.

PURANOTICIA