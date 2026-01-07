Igor Lichnovsky entra en rebeldía en un América que no lo tiene en sus planes

Un complejo panorama es el que se le avecina al defensa nacional Igor Lichnovsky, quien parece decidido a quedarse en el América a pesar de que el club no lo tendría en cuenta para el torneo de Clausura de la Liga MX.

De acuerdo al portal mexicano Récord, el zaguero habría entrado en rebeldía. Todo esto por su negativa a aceptar un posible préstamo a Necaxa y, anteriormente, a Pachuca.

El problema, señalan desde el citado medio, es que las águilas no inscribirán al chileno para el certamen azteca y por lo mismo, la directiva del club estaría dispuesta a tomar una decisión radical.

"La traba fue que no acepta bajar sus pretensiones salariales. Ante la postura del chileno, la directiva del América le ha propuesto rescindir el contrato de una vez, para que quede libre y ya no tenga que asistir al Nido, donde lo consideran un elemento nocivo para el grupo", aclararon en la publicación.

Así y todo, advirtieron que el central formado en Universidad de Chile "está convencido que puede quedarse en el club de Coapa, convencer de que puede ser necesario y seguir asistiendo a las instalaciones como elemento del América. La novela ya comenzó, pero es un hecho que no será registrado como futbolista de las Águilas este Clausura".

