Ignacio Vásquez destaca el estilo de Fernando Gago en la U: "Nos da libertad de tres cuartos de cancha hacia adelante"

La actualidad de Universidad de Chile atraviesa un momento positivo tras encadenar su segunda victoria consecutiva en el ciclo técnico de Fernando Gago, luego de la reciente goleada propinada a Deportes La Serena en el marco de la Liga de Primera.

En este escenario, el atacante del conjunto estudiantil, Ignacio Vásquez, analizó el presente futbolístico del equipo y destacó la propuesta del estratega argentino, haciendo hincapié en la autonomía que este le otorga al bloque ofensivo.

"Creo que nos ha dado harta intensidad, le ha gustado harto el trabajo intenso en los entrenamientos, creo que como se entrena se juega, entonces estamos haciéndolo muy bien en los entrenamientos y personalmente lo que más a mí me gusta es que de tres cuartos para cancha hacia adelante nos da libertad. Creo que eso es muy importante para para mi juego, para el de Max (Guerrero) y el de Lucas (Assadi). Creo que eso es muy importante, y también hay un orden y un esquema muy organizado", manifestó el ariete en rueda de prensa.

Al abordar su situación individual, el futbolista reconoció que la temporada anterior fue particularmente compleja debido a los problemas físicos y la irregularidad en las citaciones. "La verdad fue muy difícil el 2025, creo que fue un año de mucho aprendizaje, me tocó jugar poco y nada. Pero bueno, me sirvió como aprendizaje, creo que todos los años son diferentes, me tocó pasarlo un poco mal porque me tocó jugar poco, tuve poca continuidad, pero ya dejo en el pasado ese año, un nuevo año y quiero seguir haciéndolo como lo estoy haciendo hasta ahora", confesó el jugador.

Vásquez también profundizó en la resiliencia necesaria para vestir la camiseta de un club de alta exigencia, revelando que incluso debió actuar con molestias físicas. "Es difícil porque bueno, más en un equipo grande la presión es alta, pero aprendí harto sobre todo en el tema de la resiliencia y tratar de perseverar siempre cuando las cosas estaban complicadas. A veces me tocó jugar poco, pero lo que jugué me tocó jugar con dolor en el tobillo, tuve una lesión bastante larga en el tobillo entonces creo que eran muchas sensaciones difíciles, pero es un aprendizaje que es difícil pero creo que si lo sobre lo sobrellevas y lo puedes plasmar y aprender creo que este año puede ser muy bonito para mí y para el equipo", añadió el delantero.

Respecto a la pugna por un puesto en la oncena titular con Lucas Assadi, quien ha vuelto a sumar minutos tras superar una lesión, Vásquez valoró la calidad de su compañero y la competencia interna. "Todos sabemos el jugador que es Lucas y yo me alegro de poder estar compitiendo un puesto como dices tú con él. Es una competencia sana, como todo el plantel y ojalá algún día poder jugar juntos. Alguna vez nos va a tocar jugar a uno y como te digo creo que me diferencio con en que él tiene mucha más experiencia y yo siempre trato de aprender de los más grandes y en este caso de Lucas también puedo aprender", sostuvo.

Finalmente, el atacante azul se refirió a la importancia de la localía en el estadio Nacional y la paridad que muestra la tabla de posiciones. "Sabíamos que el Campeonato estaba estrecho. Jugar en el Nacional siempre nos da un plus por la gente y ojalá este sea el comienzo para hacernos muy fuertes de local", concluyó el futbolista.

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