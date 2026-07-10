Ignacio Saavedra se quedaría definitivamente en el Rubin Kazan de la Liga Premier de Rusia

El futuro de Ignacio Saavedra de cara a la siguiente temporada comienza a definirse. El volante chileno termina su préstamo con el Rubin Kazan de la Liga Premier de Rusia y debe volver al FK Sochi, club dueño de su pase y que descendió a la segunda división.

Sin embargo, todo indica que el seleccionado nacional continuará jugando en el cuadro "Kazantsy" y en la élite del balompié ruso.

Es que según dio a conocer el medio "RPL Sky", ya existiría un acuerdo para que el ex Universidad Católica se quede definitivamente en el Rubin Kazan.

En ese sentido, el citado medio sostuvo que el acuerdo se sellaría con una suma de un millón de dólares, pero que el Sochi obtendría más dinero con algunas cláusulas.

De esta manera, Saavedra se consolidaría en la liga de Rusia al completar su tercer año en ese fútbol, donde ha disputado 84 partidos, con un registro de seis goles y diez asistencias.

(Imagen: @i6nacio_sp)

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