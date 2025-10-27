Ignacio Saavedra anotó un gol en el triunfo del Sochi ante el Akhmat Grozny por la liga de Rusia

Ignacio Saavedra anotó un gol este lunes en el triunfo del PFC Sochi por 4-2 como visita ante el Akhmat Grozny, por la 13ª fecha de la Primera División de ese país.

El exjugador de Universidad Católica fue el encargado de abrir la cuenta a los 16 minutos, luego de conectar con un cabezazo dentro del área un tiro de esquina desde la izquierda.

De esta manera, el mediocampista nacional sumó su tercer gol en la presente temporada defendiendo la camiseta de los blanqui-azules.

El triunfo del conjunto del criollo se completó con dianas de Mikhail Ignatov, a los 36' y 66', y de Dmitri Vasilyev, a los 76'. En tanto, los descuentos del dueño de casa fue obra de Maksim Samorodov, a los 59' y primer minuto adicional.

Con este resultado, Sochi sumó ocho puntos en 13 partidos disputados, y salió del último casillero de la tabla, aunque todavía se mantiene en zona de descenso.

VIDEO

(Imagen: @pfcsochi / Video: @DespliegueFutCL)

PURANOTICIA