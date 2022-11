Ignacio González dice adiós a Antofagasta: "Mi entrega y compromiso fue total"

El portero Ignacio González comunicó a través de una carta que no continuará en Deportes Antofagasta, club al que llegó a finales del 2019, y en el cual se consolidó como titular durante gran parte del 2021.

En el escrito publicado en sus redes sociales, el arquero contó: "Finalmente llego ese día difícil en el cual me tendré que despedir de un club en el cual me sentí completamente identificado desde el día que llegue a la ciudad".

"Como me dijo don Marcos Cornez Q.E.P.D., el día que llegue al club, que tenía que lograr dejar una huella en la institución y siento que lo logre con mucho esfuerzo y dedicación", recordó.

Lo anterior, según comenta el "Nacho", "no solo en lo deportivo sino también en lo social, ya que es una ciudad que tiene un gran potencial y pasión por estos colores, lo cual motiva hacerse partícipe de un proyecto. Siempre quise lo mejor para el club y por eso que mi entrega y compromiso fue total".

"Fueron temporadas que en lo personal quedaran en mí para siempre, saliendo en equipos ideales tanto de torneos nacionales como copas internacionales y vallas menos batidas, en lo cual agradezco mucho a los staffs técnicos y compañeros por ayudarme a crecer", señaló.

Finalmente, el formado en Colo Colo agradeció "las numerables muestras de cariño y agradecimientos de muchos hinchas que me hicieron regalos o me mandaron muchos mensajes que son realmente emocionantes. Este club ganó un hincha por siempre y termino estas líneas no con un hasta siempre sino que con un HASTA PRONTO".

Cabe recordar que González fue perdiendo terreno como portero titular con la llegada de Diego Sánchez al club puma a principios de este año.

