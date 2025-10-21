Ignacio González de Everton sufrió conmoción cerebral y fracturas tras choque con Zampedri

De mala forma terminó el partido entre Everton y Universidad Católica en el Sausalito de Viña del Mar, por la 24° fecha del Campeonato Nacional, pues cuando se disputaban los minutos adicionales hinchas locales invadieron la cancha para increpar a los jugadores.

Pero momentos antes el portero del cuadro "ruletero", Ignacio González, sufrió un choque cara a cara con el goleador de los cruzados Fernando Zampedri en una disputa por un balón aéreo.

Debido a esto, el golero tuvo que salir del recinto en ambulancia y fue trasladado a la clínica BUPA de Reñaca, donde los exámenes arrojaron malas noticias.

Es que según dio a conocer el elenco Oro y Cielo, González sufrió una conmoción cerebral con compromiso de conciencia y terminó con varias fracturas en el rostro, por lo que tuvo que pasar la noche hospitalizado.

En el conjunto viñamarino, eso sí, aseguraron que su evaluación ha sido favorable y que se espera que pueda ser dado de alta en las próximas 24 horas.

PURANOTICIA