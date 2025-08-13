Ídolo de Independiente anticipa el partido ante la U por Sudamericana: "Es una serie pareja. Son dos grandes equipos"

Universidad de Chile e Independiente de Avellaneda se enfrentarán este miércoles, a las 20:30 horas en el Estadio Nacional, por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

En la antesala al cotejo, una leyenda del cuadro argentino como es Ricardo Bochini, quien fue campeón tres veces de la Copa Libertadores con el Rojo, anticipó el duelo.

"La U es un equipo que viene de Libertadores, tuvo una buena Libertadores. Tiene un buen equipo y jugando en Chile va a ser protagonista del partido", resaltó en conversación con radio ADN.

Pese a la mala racha del conjunto trasandino, el otrora enganche se mostró optimista: "Hoy no está en su mejor momento, pero tiene buenos jugadores y puede armar un equipo que le puede hacer un partido parejo".

"El otro día funcionó mejor con River, tendría que haber ganado. Esa mejora puede ser que le dé más moral para jugar este partido", añadió.

Por último, Bochini sostuvo: "Es una serie pareja. Son dos grandes equipos. La localía a veces tiene que ver. El que la aproveche mejor es el que se puede clasificar".

(Imagen: Clarín)

PURANOTICIA